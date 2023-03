Die iranischen Machthaber sehen sich seit Monaten mit Protesten konfrontiert, die nach dem Tod der 22-jährigen Jina Mahsa Amini begonnen hatten. Amini war Mitte September in Polizeigewahrsam gestorben. Zuvor war sie von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie ihr Kopftuch falsch getragen haben soll. Amnesty International zufolge wurden seitdem bei Protesten zahlreiche Menschen getötet. An den Kundgebungen hatten auch Schülerinnen teilgenommen. Die Demonstrationen haben sich zur größten Herausforderung für die Regierung seit Bestehen der Islamischen Republik entwickelt.

Bereits am Freitag hatten sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und die US-Regierung besorgt über Berichte über vergiftete Schülerinnen geäußert. Die Grünenpolitikerin forderte, »alle Fälle« in der »schockierenden« Angelegenheit müssten aufgeklärt werden. Teheran reagierte mit Kritik. Baerbocks Forderung sei eine Einmischung in die Angelegenheiten des Iran, hieß es.