Mit Blick auf die brutale Unterdrückung regierungskritischer Proteste in Iran fordert SPD-Chefin Saskia Esken, die Gespräche über ein Atomabkommen mit der islamischen Republik zu beenden. Nun sei der Moment gekommen, zu sagen: »bis hierher und nicht weiter«, sagte sie in der ZDF-Sendung »Berlin direkt«. So wie gerade gegen die demonstrierenden Frauen und Männer auf den Straßen vorgegangen werde, »müssen die Gespräche enden«.