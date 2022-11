Proteste gegen das Regime EU-Staaten einigen sich auf neue Sanktionen gegen Iran

Für das neue Sanktionspaket setzte sich in Brüssel insbesondere Deutschland ein. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hatte bereits im Oktober angekündigt, den Kurs gegen Teheran verschärfen zu wollen und dabei auch Arbeiten an neuen Strafmaßnahmen angekündigt. Am Mittwoch schrieb sie auf Twitter: »Wir stehen an der Seite der Männer & Frauen in Iran, und zwar nicht nur heute, sondern: so lange es notwendig ist.«