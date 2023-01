Nach den jüngsten Hinrichtungen in Iran will die Europäische Union ihre Sanktionen gegen die Islamische Republik weiter verschärfen. Nach Diplomatenangaben vom Freitag sollen 37 weitere iranische Verantwortliche und Organisationen auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Ein Beschluss wird am Montag beim Treffen der EU-Außenminister erwartet. Die zuletzt vom Europaparlament geforderte Aufnahme der iranischen Revolutionswächter auf die EU-Terrorliste stößt dagegen auf juristische Hürden.