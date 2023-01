In Iran soll es Berichten zufolge in der Nacht zu mehreren schweren Explosionen gekommen sein. Videos auf den sozialen Medien zeigen Explosionen und Brände an verschiedenen Orten des Landes. Teheran bestätigte, dass es in einer Militäranlage in der Großstadt Isfahan im Landeszentrum am späten Abend zu einer Explosion gekommen sei. Ziel der Attacke in der Nacht zu Sonntag sei ein Werkstattkomplex des Verteidigungsministeriums nördlich der Stadt Isfahan gewesen, teilte das Ministerium nach Angaben der Nachrichtenagentur Irna mit. Dabei soll es sich um Drohnenangriffe gehandelt haben.