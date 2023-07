Das Regime in Iran wirft Sharmahd vor, für einen Terroranschlag verantwortlich zu sein und mit ausländischen Geheimdiensten kooperiert zu haben. Berichten zufolge wurde Sharmahd im Sommer 2020 vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen und nach Iran gebracht. Seitdem ist er in Teheran inhaftiert. Zuvor lebte er jahrelang in den USA, von wo es die iranische Opposition unterstützt haben soll.