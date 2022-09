Seit bald zwei Wochen gehen Menschen in Iran gegen das Regime auf die Straße. Die Proteste haben sich am ungeklärten Todes der 22-jährigen Mahsa Amini entzündet, Teherans Justizbehörden hatte am Sonntag Demonstrierende vor weiteren »Unruhen« gewarnt. Die Mahnung verpuffte: In der Nacht zum Montag sind erneut zahlreiche Frauen und Männer auf die Straße gegangen.