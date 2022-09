Es ist der vierte Protesttag in Folge: Am Montag sind erneut Tausende Iranerinnen und Iraner auf die Straße gegangen, um gegen das gewaltsame Vorgehen der Sittenpolizei zu demonstrieren. Dabei nahmen die Frauen ihre Kopfbedeckung, die Hijabs, ab - oder zündeten sie gar an.

Auslöser für die landesweiten Proteste war der Tod der 22-jährigen Mahsa Amini. Die junge Frau war am Dienstag vergangener Woche von der Sitten- und Religionspolizei festgenommen worden, da ihr Hijab nicht korrekt das Haar bedeckt hatte. Was danach passierte ist unklar: Die Polizei und Innenminister Vahidi behaupten, Amini sei auf der Polizeistation zusammengebrochen und später in einem Teheraner Krankenhaus gestorben.

In den sozialen Medien wird jedoch spekuliert, dass Amini brutal geschlagen worden sei und eine Hirnblutung erlitten habe.

Viele mutige iranische Frauen solidarisieren sich mit Mahsa Amini. Ihre Form des Protests: Sie schneiden ihr Haar ab und veröffentlichen die Videos im Internet – oder bewegen sich im öffentlichen Raum ohne Hijab. Eine Straftat im Iran. Die islamische Kleiderordnung, gilt seit der Revolution von 1979. Die Regierung Raisi versucht seit Monaten die islamischen Vorschriften durch die Sittenpolizei strenger durchzusetzen. .

Der Tod von Mahsa Amini hat auch international für Bestürzung gesorgt, der Ruf nach Aufklärung wird lauter.