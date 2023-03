In Iran sind laut einem Uno-Beobachter seit Januar 143 Menschen hingerichtet worden. Sie seien alle in »extrem unfairen Prozessen« verurteilt worden, sagte Javaid Rehman, der Sonderberichterstatter für Menschenrechte in Iran, am Montag in Genf. Voriges Jahr seien mindestens 500 Todesurteile vollstreckt worden, sagte Rehman vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen.