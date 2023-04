Der Trend scheint sich auch in diesem Jahr fortzusetzen: Erst im März hatte Amnesty International berichtet, dass allein im Januar und Februar rund hundert Menschen hingerichtet wurden. Mindestens 94 Todesurteile seien in diesem Zeitraum vollstreckt worden, hieß es in dem Bericht (Mehr dazu lesen Sie hier). Im März soll das Teheraner Regime Menschenrechtlern zufolge zudem mindestens sieben Kurden hingerichtet haben.