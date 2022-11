Wegen eines Federmäppchens wurde sie verhört, für weiße Socken flog sie fast von der Uni: Unsere Autorin ist Ende 40, lebt in Iran und schreibt für den SPIEGEL aus ihrer Heimat. In ihrem ersten Tagebucheintrag schildert sie, wie sich der Alltag mit den Sittenwächtern in Iran verändert hat – auch außerhalb der Proteste.