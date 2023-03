Neben den immer wieder aufflammenden Protesten gegen Gewalt an Frauen in Iran beschäftigt seit einiger Zeit auch eine mysteriöse Vergiftungsserie das Land. Seit November mussten bereits Hunderte Schulmädchen mit Vergiftungssymptomen in Krankenhäusern behandelt werden, zuletzt waren deswegen zahlreiche Eltern auf die Straße gegangen.