Im nächsten Schritt wird die Reform dem Wächterrat vorgelegt, einem Kontrollgremium, dem erzkonservative Geistliche angehören.

Stiller Protest der Frauen geht weiter

Die Strafreform ist kurz vor dem ersten Jahrestag des Todes von Jina Mahsa Amini eine Antwort der klerikalen und politischen Führung auf die von Frauen angeführten Proteste gegen die Islamische Republik. Die junge Amini war im Herbst 2022 wegen eines angeblich nicht korrekt sitzenden Kopftuchs festgenommen worden. Nach ihrem Tod in Polizeigewahrsam brachen die schwersten Proteste seit Jahrzehnten in Iran aus. Auch wenn die Proteste größtenteils abgeebbt sind, widersetzen sich zahlreiche Frauen in den Metropolen weiter demonstrativ der Kopftuchpflicht. Somit geht der stille Protest weiter.