Der Konflikt über Urananreicherung in Iran spitzt sich zu. Das Land hat den Betrieb weiterer Zentrifugen angekündigt, um das Material anzureichern. Zuvor hatte sich die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in einer Resolution gegen das Land gewandt. Der Gouverneursrat der IAEA hatte Iran darin am Mittwoch zur vollen Zusammenarbeit mit den Inspektoren der Behörde aufgerufen. Von den 35 Ländern in dem Gremium stimmten nach Angaben von Diplomaten nur China und Russland gegen die Resolution.