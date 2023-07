Die Sittenwächter sind wieder da Iran kündigt Rückkehr der Moralpolizei an

Nach der Protestwelle im Herbst war in den vergangenen Monaten zunehmend wieder mehr Alltag eingekehrt. Anfang Juni jedoch sollen Sicherheitskräfte nach Angaben von Aktivisten in Irans Kurdenregion bei neuerlichen Protesten das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben. Dabei seien mindestens 25 Protestteilnehmer verletzt worden, teilte die in Norwegen ansässige Organisation Hengaw mit.