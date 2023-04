Sie kämpfen um die Vormacht im Nahen Osten, im Jemen und in Syrien stehen sie sich feindlich gegenüber – nun kündigt sich Entspannung zwischen Iran und Saudi-Arabien an. Nach einer jüngst eingeleiteten Annäherung der beiden Erzrivalen hat die iranische Regierung Saudi-Arabiens König Salman zu einem Staatsbesuch eingeladen. Dies teilte Außenamtssprecher Nasser Kanaani in Teheran mit.