Nach Wochen im Hungerstreik Iran lässt zwei inhaftierte Franzosen frei

Zwei seit Monaten in Iran inhaftierte Franzosen sind freigelassen worden. Beide seien nach ihrer Freilassung medizinisch behandelt worden und befänden sich auf dem Weg nach Frankreich, teilte das Außenministerium in Paris am Freitag mit. Außenministerin Catherine Colonna bekräftigte, dass Frankreich weiterhin die Freilassung aller in Iran inhaftierten Franzosen fordere.