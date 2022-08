Iranische Zeitungen jubelten

Am Freitag war Rushdie bei einer Veranstaltung in Chautauqua im Westen des US-Bundesstaats New York attackiert und schwer verletzt worden. Trotz des früheren Mordaufrufs sieht Kanaani keine Verbindung Irans zu dem Angreifer. Über ihn habe er nur die Informationen, die den Medien zu entnehmen seien, sagte der Sprecher. Kanaanis Aussagen waren die ersten offiziellen Äußerungen Irans seit dem Angriff.