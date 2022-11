Trotz andauernder Gewalt durch sogenannte Sicherheitskräfte gehen Menschen in Iran zwei Monate nach dem Tod der jungen Kurdin Mahsa Amini nach wie vor auf die Straße – und zahlen dafür einen hohen Preis. Allein in Iran sind der Organisation Iran Human Rights (IHR) zufolge bisher seit Beginn der Proteste 378 Menschen getötet worden, darunter 47 Kinder. In der Provinz Kurdistan erschossen Sicherheitskräfte laut der in Norwegen ansässigen Menschenrechtsgruppe Hengaw kürzlich mindestens drei Menschen. Teheran beschuldigte erneut westliche Länder, darunter auch Deutschland, »die Lage in Iran zu beeinflussen«.