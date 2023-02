»Nie dagewesene Verteidigungszusammenarbeit«

Derweil erwägt Russland US-Angaben zufolge die Lieferung von Kampfjets an Iran. »Wir glauben, dass Russland Iran eine nie dagewesene Verteidigungszusammenarbeit anbieten könnte, einschließlich bei Raketen, Elektronik und Luftverteidigung«, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby, am Freitag in Washington (Ortszeit). »Wir glauben, dass Russland Iran mit Kampfjets versorgen könnte«, fügte er hinzu.