In Iran sind laut Berichten der Staatsmedien zwei Luft- und Raumfahrtexperten bei »Einsätzen« ums Leben gekommen. Ali Kamani, Mitglied der Luft- und Raumfahrtabteilung der iranischen Revolutionsgarden, sei bei einer »Mission« in der Stadt Chomein im Zentrum des Landes »den Märtyrertod gestorben«, meldete die Nachrichtenagentur Fars am Montag. Bei einem separaten Vorfall in der nordiranischen Provinz Semnan sei zudem der 33-jährige Luftfahrtexperte Mohammad Abdus gestorben.