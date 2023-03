Allein im Januar und Februar sind in Iran nach Informationen von Amnesty rund 100 Menschen hingerichtet worden. Die Organisation wirft den Behörden in Iran vor, die Todesstrafe auch als »Instrument der Unterdrückung« ethnischer Minderheiten einzusetzen. Menschenrechtsaktivistinnen und Menschenrechtsaktivisten kritisieren seit Jahren die Anwendung der Todesstrafe in dem erzkonservativen Land, die in der Regel durch Erhängen vollstreckt und vor allem wegen Drogendelikten angewendet wird.