Laut der Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat die iranische Führung schon am 21. September die Kommandeure in allen Provinzen angewiesen, mit aller Härte gegen Demonstrierende vorzugehen. Amnesty liegt nach eigenen Angaben ein Dokument vor, in dem steht, dass scharfe Munition gegen »Unruhestifter und Revolutionsgegner« eingesetzt werden solle. Die Eskalation der Gewalt sei eine bewusste Strategie der iranischen Führung, so Amnesty. Laut Amnesty sind seit Beginn der Proteste mindestens 52 Frauen, Männer und Kinder aufgrund des Handelns der Sicherheitskräfte gestorben.

Mehrere Ausländer festgenommen

Bereits am Freitagabend meldeten iranische Behörden, im Kontext der Proteste seien neun Ausländer festgenommen worden. Unter ihnen sei auch ein Deutscher. Die anderen Festgenommenen kommen demnach aus Frankreich, den Niederlanden, Italien, Polen und Schweden. Sie sollen entweder direkt an den systemkritischen Protesten teilgenommen oder im Hintergrund agiert haben.