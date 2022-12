Im Zusammenhang mit den anhaltenden Protesten in Iran droht mindestens hundert Menschen im Land die Todesstrafe. Die in Norwegen registrierte und international operierende Menschenrechtsorganisation Iran Human Rights (IHR) erklärte, 100 im Rahmen der Proteste festgenommenen Menschen würden Tatbestände zur Last gelegt, die in Iran mit dem Tod bestraft werden können.