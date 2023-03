In der kurdischen Stadt Saghes hätten Sicherheitskräfte das Feuer auf Demonstranten eröffnet, berichtete die Menschenrechtsorganisation Hengaw am Dienstag. Mehrere Menschen seien verletzt worden.

Videos in den sozialen Medien zeigten Demonstrationen auch in anderen kurdischen Städten. Auf den unverifizierten Aufnahmen waren Protestslogans wie »Tod dem Diktator!« oder »Frau, Leben, Freiheit« zu hören.

Wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur dpa berichteten, waren überdies Einheiten an vielen zentralen Orten der Hauptstadt Teheran stationiert. In den sozialen Medien wurden bereits am frühen Abend Videos verbreitet, die erste Zusammenstöße zwischen jungen Menschen und Sicherheitskräften zeigten. Unter anderem wurden Böller und Rauchbomben gezündet. Im Süden der Hauptstadt explodierte demnach ein Auto.