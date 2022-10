Während das Regime weiter Universitäten aushöhlt und Gefängnisse füllt, scheint eine Revolution dieses Mal so aussichtsreich wie noch nie nach 1979. Iran ist mit einem Durchschnittsalter von 32 Jahren eines der jüngsten Länder Asiens, jünger als jedes einzelne EU-Land. Bei fast 87 Millionen Einwohnern lässt sich sagen: Der Großteil der iranischen Bevölkerung ist in die Islamische Republik hineingeboren worden – und will sie loswerden.

Der oberste religiöse Führer Ali Khamenei, 83, ist der De-facto-Machthaber Irans seit dem Tod seines Vorgängers und des Revolutionsführers Ajatollah Khomeini im Jahr 1989. »Tod dem Diktator«, wird ihm heute tagtäglich auf den Straßen nachgerufen. Die Iraner streben heute nicht bloß Reformen an, sondern die Abschaffung der Islamischen Republik.

Die internationale Gemeinschaft könnte mehr Druck auf die Führungsetage ausüben, etwa durch Sanktionen auf im Westen feiernde Angehörige der Herrschenden oder indem sie die Atomdeal-Verhandlungen abbricht. Doch dazu kommt es nicht. »Kaum zu ertragen, was an der Scharif-Universität in Iran passiert«, schreibt Annalena Baerbock am Montag auf Twitter. »Schwer zu ertragen auch, dass unsere außenpolitischen Möglichkeiten begrenzt sind.«

Wenn Tweets das Einzige sind, was die internationale Gemeinschaft zustande bringt, läuft aber etwas schief. »Man könnte den Menschen auf der Straße auch gleich ins Gesicht spucken. Bitte sprecht nicht mehr von Menschenrechten und Freiheit«, schreibt etwa die Journalistin Natalie Amiri – und sie spricht mir damit aus der Seele. Die Scharif-Universität hat inzwischen geschlossen, die Kurse finden offiziell vorerst online statt – in einem Land, in dem flächendeckend das Internet blockiert ist. Das sagt eigentlich alles.