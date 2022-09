Zentralrat der Muslime warnt vor antimuslimischem Rassismus

Auch in Deutschland wird der Protest in Iran diskutiert. In einer Aktuellen Stunde debattiert der Bundestag am Mittwoch über die landesweiten Proteste in Iran. Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat die Gewalt der iranischen Sicherheitskräfte gegenüber Demonstranten verurteilt. »Viele deutsche Muslime haben großen Respekt vor dem Mut der protestierenden Frauen auf iranischen Straßen«, sagte der ZMD-Vorsitzende Aiman Mazyek dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Sie bangen um Demonstrantinnen und Demonstranten, die brutal von iranischen Sicherheitskräften niedergeknüppelt werden.«

Mazyek betonte, dass es aus muslimischer Sicht »weder einen Kopftuchzwang noch einen Zwang, kein Kopftuch zu tragen« geben dürfe.

Zugleich warnte Mazyek davor, dass die Entwicklung in Iran hier dazu genutzt werde, »um erneut das Feindbild Muslim zu schüren und so Zwietracht zwischen Muslimen und Nichtmuslimen zu säen«. Als Beispiel nannte er den Farbanschlag auf eine Moschee in Hamburg am Wochenende, bei dem ein 71-Jähriger leicht verletzt wurde.