Weil sie die Proteste in Iran unterstützt, wurde die bekannte iranische Schauspielerin Hengameh Ghasiani vor über eine Woche festgenommen. Nun soll sie Angaben iranischer Medien zufolge auf Kaution freigelassen worden sein. Die bekannte Künstlerin wurde am Sonntag »auf Anordnung der Justizbehörde« freigelassen, wie die amtliche Nachrichtenagentur Irna am Sonntag berichtete. Laut der Agentur Tasnim kam sie gegen Kaution frei.