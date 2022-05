Jahrelang wurde die Britin Nazanin Zaghari-Ratcliffe in Iran festgehalten. Seit gut zwei Monaten ist sie wieder in Großbritannien – und berichtet nun über einige Umstände ihrer Freilassung. So soll sie gezwungen worden sein, vor einem Zeugen der britischen Regierung ein »falsches Geständnis« zu unterschreiben, bevor sie Iran verlassen durfte. Das sagte die 43-Jährige in einem Interview mit der BBC.