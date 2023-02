Nach einem Abebben der Protestwelle in den vergangenen Wochen ist es in Iran wieder in zahlreichen Landesteilen zu neuen Demonstrationen gegen die Regierung gekommen. Am Freitag veröffentlichte Online-Videos zeigten offenbar Proteste in mehreren Teilen der Hauptstadt Teheran sowie in den Städten Karadsch, Isfahan, Kaswin, Rascht, Arak, Maschhad, Sanandadsch, Korweh und Iseh.