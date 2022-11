Proteste gegen das Regime Landesweite Demonstrationen und ein weiteres Todesurteil in Iran

In großen Teilen der Provinz Kurdistan ruhte am Dienstag die Arbeit, Studenten boykottierten Vorlesungen. Viele Geschäfte in der Hauptstadt und weiteren Städten blieben geschlossen.

Menschenmenge fordert Sturz von Ali Chamenei

In Teheran blockierten Demonstranten eine wichtige Straßenkreuzung und riefen »Freiheit, Freiheit«, wie in verifizierten Online-Videos zu sehen war. Auch in weiteren Städten gab es Proteste, etwa in Bandar Abbas und Schiras, wo Frauen ihre Schleier über ihren Köpfen schwenkten. Am Abend füllten sich die Straßen Teherans mit weiteren Demonstranten. Vor einer Teheraner U-Bahn-Station forderte eine große Menschenmenge den Sturz des geistlichen Führers Ayatollah Ali Chamenei.