In Iran ist eine Nichte des geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Khamenei in Haft genommen worden. Der Grund ist offenbar, dass sie wiederholt deutliche Kritik an der Führung in Teheran geäußert hatte. Wie der Bruder von Farideh Moradchani, Mahmud Moradchani, am Wochenende auf Twitter schrieb, war seine Schwester am Mittwoch verhaftet worden. In einem Video, das ihr Bruder auf YouTube teilte, bezeichnete sie die iranische Führung als »mörderisches und Kinder-tötendes Regime«.