Repressionen gegen Proteste Iran nimmt angebliche »Saboteure« fest

In Onlinenetzwerken war zu einem dreitägigen Streik ab Montag aufgerufen worden. Das Ziel ist, die iranische Wirtschaft lahmzulegen. Während der sogenannten 14-15-16-Proteste – die Zahlen sind das Datum im persischen Kalendermonat Azar – sollten Iranerinnen und Iraner Einkäufe vermeiden, um so jegliche Geldzirkulation im iranischen Bankensystem zu verhindern.

Der letzte Streiktag am Mittwoch ist zugleich der Nationale Studententag. Es ist der Jahrestag der Tötung dreier oppositioneller Studenten durch Polizeieinheiten des Schahs 1953. Am Mittwoch wird Präsident Ebrahim Raisi zu Besuch an zwei Universitäten in Teheran erwartet. Universitäten gehören zu den Schauplätzen der jüngsten Protestwelle.