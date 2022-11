Seit Monaten verhandelt die internationale Gemeinschaft mit Iran, um eine Neuauflage des Atomabkommens zu erreichen – doch die Gespräche stecken fest. Unterdessen will Iran laut der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) die Anreicherung von Uran erheblich ausweiten. IAEA-Chef Rafael Grossi bestätigte den Mitgliedstaaten der Organisation am Dienstag in einem Bericht, dass die Islamische Republik begonnen habe, an einem zweiten Standort Uran mit einem Reinheitsgrad von 60 Prozent herzustellen. Zusätzlich zu diesem Schritt in der Untergrundanlage Fordo plane Teheran dort auch den »signifikanten Ausbau« von niedrig angereichertem Uran, sagte ein IAEA-Sprecher.