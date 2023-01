Mehr als drei Monate nach Beginn der Proteste in Iran hat die Führung in Teheran den Polizeichef des Landes entlassen. Die Absetzung von Hussein Aschtari erfolgte am Samstag durch Staatsoberhaupt Ayatollah Ali Khamenei, wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete. Ein Grund für den Wechsel an der Spitze der Polizei wurde nicht genannt.