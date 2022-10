Die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin Fatemeh Motamed-Arya protestierte als Erste. Sie veröffentlichte ein Video, das sie ohne Hidschab zeigte. Darin sagt sie: »Ich gelte nicht als Frau in einem Land, in dem junge Kinder, kleine Mädchen und freiheitsliebende Jugendliche auf den Feldern getötet werden.«

In ihrem Video erinnerte die Schauspielerin an Mahsa Amini, deren Tod in Polizeigewahrsam Proteste im ganzen Land auslöste, und Sarina Esmaeilzadeh, eine 16-Jährige, die laut Amnesty International bei einer Demonstration von Sicherheitskräften getötet wurde: »Ich bin die Mutter von Mahsa, ich bin die Mutter von Sarina. Ich bin die Mutter all der Kinder, die in diesem Land getötet wurden. Ich bin die Mutter des ganzen Landes Iran, keine Frau im Land der Mörder.«