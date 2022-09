Er hat das »Chaos« durch die Proteste verurteilt und erneut ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten gefordert. Wer an den »Unruhen« teilnehme, müsse mit einer »entschiedenen« Reaktion rechnen, »das ist die Forderung des Volkes«, sagte Raisi am Mittwoch in einem Fernsehinterview.