Zur Niederschlagung der Proteste setzen die iranischen Behörden nun auch die Reiterstaffel der Polizei ein. In einem von der Nachrichtenagentur AFP verifizierten Online-Video war ein berittenes Polizeiaufgebot in der Hauptstadt Teheran an einer der Hauptstraßen zu sehen. Die 2013 gegründete Reiterstaffel »Aswaran« wird nur selten eingesetzt. In der Vergangenheit war sie vor allem während Paraden in Teheran zu sehen.

Enkel von Revolutionsführer fordert Reformen

Angesichts der Proteste hat ein Enkel von Revolutionsführer Ruhollah Chomeini (1902-1989) Reformen gefordert. Der prominente schiitische Geistliche Hassan Chomeini sagte dem Onlineportal Bayanfarda: »Die vernünftigste Art, das Land zu regieren, ist die ›mehrheitsorientierte Demokratie‹, die sich aus den Wahlurnen ergibt. Andere Wege sind mit weit mehr Fehlern und Kosten verbunden.« Der Enkel des Ajatollahs, der in Iran lebt, ließ damit Kritik am politischen System des islamischen Landes durchblicken. Bereits zu Beginn der Proteste Mitte September hatte er sich kritisch geäußert.