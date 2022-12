Proteste in Iran Hunderte Menschen in Teheran zu Freiheitsstrafen verurteilt

Das Regime in Iran versucht, Proteste mit allen Mitteln zu unterdrücken. Nun hat die Justizbehörde in Teheran Zahlen zu Verurteilungen veröffentlicht. Allein in der Hauptstadt wurden demnach 400 Freiheitsstrafen verhängt.