Beide Journalistinnen hatten mit als Erste über den Tod der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini berichtet. Amini, festgenommen von den berüchtigten Sittenwächtern in Iran, starb im Mitte September. Hamedi veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto der trauernden Eltern Aminis. Der Fall löste in Iran die schwersten Proteste seit Jahren aus. Der Geheimdienst bezeichnet die beiden Journalistinnen als »ausländische Agentinnen« und wirft ihnen Propaganda gegen den Staat vor.