In Iran sind Tausende Systemanhänger am Todestag von Qasem Soleimani auf die Straße gegangen. In dessen Heimatort Kerman zogen Menschenmassen durch die Stadt, wie Staatsmedien am Dienstag berichteten. Der General der Revolutionsgarden war am 3. Januar 2020 durch einen US-Drohnenangriff im Nachbarland Irak getötet worden.