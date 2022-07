Die Türkei droht seit mehreren Wochen mit einer erneuten Militäroffensive im Norden Syriens und begründet dies mit »terroristischen« Bedrohungen. Ankara hält bereits Grenzgebiete in Nordsyrien besetzt. Russland und Iran hatten die Türkei vor einer erneuten Offensive gewarnt. Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei sagte am Dienstag: »Jeglicher Angriff der Türkei in Nordsyrien würde nur den Terroristen in Syrien helfen«. »Wir betrachten die Sicherheit in Syrien als unsere eigene Sicherheit und die Türkei sollte das auch tun.«