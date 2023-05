Das Regime tötet seine Bürgerinnen und Bürger weiter: Iran hat am Freitag drei weitere Teilnehmer der Massenproteste gegen die Staatsführung hinrichten lassen. Die Männer wurden am Morgen exekutiert, wie das Justizportal Misan berichtete. Sie waren schuldig gesprochen worden, während der landesweiten Demonstrationen in der Islamischen Republik im November drei Sicherheitskräfte in der Metropole Isfahan getötet zu haben. Unabhängig überprüfen lassen sich die Vorwürfe nicht.