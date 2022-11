Die andauernden Massenproteste in Iran setzten das Regime in Teheran unter Druck. Konservative Hardliner forderten am Sonntag im Parlament im Zusammenhang mit den Demonstrationen harte Urteile gegen Protestteilnehmende, bis hin zur Todesstrafe. Daran, dass in dem Land jährlich Hunderte Menschen exekutiert werden, erinnern nun zwei Hinrichtungen im Osten des Landes.