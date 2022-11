In einem Beitrag am Mittwoch veröffentlichte die 38-Jährige ein Foto ohne Kopftuch. In die Kamera hält sie ein Plakat mit dem kurdischen Protestslogan »Jin, Jiyan, Azadi« (Frau, Leben Freiheit). Mehrfach seit Ausbruch der Proteste hatte sich die Feministin kritisch geäußert und die Forderungen der Demonstrantinnen unterstützt. Vor wenigen Tagen erinnerte sie an einen Post, den sie bereits vor Jahren verfasst hatte: »Wir sind keine Bürger, waren es nie. Wir sind Gefangene, Millionen Gefangene.«