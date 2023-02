Meysami ist seit mehr als vier Jahren in Haft. Die Justiz wirft ihm Verstöße gegen die »nationale Sicherheit« vor. Bereits 2018 war der bekannte Aktivist in den Hungerstreik getreten. Seit Ausbruch der jüngsten Proteste im Herbst 2022 verweigerte der Mann in der Gohardascht-Haftanstalt in Karadsch nahe der Hauptstadt Teheran. Medienberichten zufolge fordert Meysami ein Ende der Exekutionen von Demonstranten, die Freilassung politischer Gefangener und das Ende der strengen islamischen Kleidungsordnung.