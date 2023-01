Angeblich wegen Uni-Prüfungsphase Iran schränkt Internetzugang für zwei Tage ein

In Iran ist offenbar erneut das Internet eingeschränkt worden. Die Behörden begründeten nach dpa-Angaben die an diesem Donnerstag beginnenden, für zwei Tage geplanten Sperren mit einer Prüfungsphase – es stehen Aufnahmeprüfungen für die Universitäten an – und der Sorge vor möglichem Betrug. Auch die Journalistin Gilda Sahebi berichtete auf Twitter von den geplanten Sperren. Einwohner der Hauptstadt Teheran bestätigten am Donnerstagmorgen massive Einschränkungen, die auch Onlineüberweisungen betrafen.