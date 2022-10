Regierungssprecher erneut ausgebuht

In der religiösen Hochburg Ghom haben Studierende einen Sprecher der Regierung ausgebuht. Bei dem Besuch des Regierungssprechers Ali Bahadori Dschahromi an einer Universität riefen die Studierenden Sprechchöre, wie die iranische Zeitung »Hammihan« am Dienstag berichtete. Auch der Slogan »Frau, Leben, Freiheit« sei gerufen worden. Die Stadt Ghom südlich der Hauptstadt Teheran gilt als schiitisches Zentrum der religiösen Elite in Iran. Bereits am Dienstag war Dschahromi von Studierenden in Teheran ausgebuht worden.

Auslöser der systemkritischen Proteste in Iran war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini. Die Moralpolizei hatte sie festgenommen, weil sie gegen die islamischen Kleidungsvorschriften verstoßen haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamische Herrschaftssystem. Nach Angaben von Menschenrechtlern wurden Zehntausende Menschen verhaftet und mindestens 250 getötet.