Ein schwedisch-iranischer Staatsbürger, der in Iran wegen Spionage für Israel zum Tode verurteilt wurde, soll noch in diesem Monat hingerichtet werden. Das meldet die halbamtliche Nachrichtenagentur ISNA.

Die iranische Justiz äußerte sich zunächst nicht zu dem Bericht. Das schwedische Außenministerium äußerte sich ebenfalls nicht sofort. In der Vergangenheit hatte Schweden das Todesurteil gegen Dschalali verurteilt.

Ahmadreza Djalali, ein Arzt und Forscher für Katastrophenmedizin, wurde 2016 bei einem akademischen Besuch in Iran verhaftet und soll am 21. Mai hingerichtet werden.

Iran erkennt doppelte Staatsbürgerschaften nicht an

Die Ankündigung erfolgte kurz vor dem Ende des Prozesses gegen Hamid Noury, einem ehemaligen iranischen Staatsanwalt, der 2019 von den schwedischen Behörden verhaftet wurde. Ein Urteil wurde in Stockholm, wo der Prozess stattfindet, noch nicht verkündet.

Sollte er für schuldig befunden werden, droht Noury eine lebenslange Haftstrafe wegen internationaler Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen. Ihm wird vorgeworfen, eine führende Rolle bei der Tötung politischer Gefangener gespielt zu haben, die 1988 auf Befehl der Regierung in einem Gefängnis in Iran hingerichtet wurden. Amnesty International schätzt die Zahl der Hingerichteten auf etwa 5.000 und stellte in einem Bericht von 2018 fest, dass »die tatsächliche Zahl höher sein könnte«.