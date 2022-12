Badri Hosseini Chamenei, die Schwester des iranischen geistlichen Oberhaupts Ayatollah Ali Chamenei, hat sich hinter die Demonstrationen in Iran gestellt. In einem von ihrem Sohn in Paris veröffentlichten Brief verurteilte sie die »despotische« Führung ihres Bruders. Auch auf Twitter wurde der Brief auf mehreren Sprachen veröffentlicht.